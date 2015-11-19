У Тель-Авіві невідомий з ножем напав на будівлю, де розташовується офіс RT: двоє загиблих (фото)

15:47, 19 листопада 2015
Світ
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Невідомий з ножем напав на будинок в Тель-Авіві, де розміщений офіс RT.

Фото: twitter.com/PaulaSlier_RT

Про це повідомила кореспондент телеканалу Паула Сліер, пише RT.

«Ми були в офісі, коли почули крики. Ми відразу вибігли. Протягом перших 10-15 хвилин панував повний хаос і було складно визначити, що відбувається. Прибули великі загони поліції і служб безпеки», — розповіла журналіст.

«Це дуже велика будівля, я б сказала, що тут працює близько 400-500 осіб. Спочатку нам було незрозуміло, що зі злочинцем — чи був він спійманий і що взагалі сталося. Потім ми виявили одного вбитого. Є відомості, що, щонайменше, ще двоє осіб поранено, і, за деякими повідомленнями, один з них згодом помер», — заявила Слиер.

Повідомляється, що зловмисник все ще знаходиться на волі, а в результаті нападу загинули двоє людей. На місце події прибула поліція. Як повідомила Сліер, співробітники RT знаходяться в безпеці.

 

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