У Тель-Авіві невідомий з ножем напав на будівлю, де розташовується офіс RT: двоє загиблих (фото)

Про це повідомила кореспондент телеканалу Паула Сліер, пише RT.

«Ми були в офісі, коли почули крики. Ми відразу вибігли. Протягом перших 10-15 хвилин панував повний хаос і було складно визначити, що відбувається. Прибули великі загони поліції і служб безпеки», — розповіла журналіст.

«Це дуже велика будівля, я б сказала, що тут працює близько 400-500 осіб. Спочатку нам було незрозуміло, що зі злочинцем — чи був він спійманий і що взагалі сталося. Потім ми виявили одного вбитого. Є відомості, що, щонайменше, ще двоє осіб поранено, і, за деякими повідомленнями, один з них згодом помер», — заявила Слиер.

Повідомляється, що зловмисник все ще знаходиться на волі, а в результаті нападу загинули двоє людей. На місце події прибула поліція. Як повідомила Сліер, співробітники RT знаходяться в безпеці.

Israel: U/D Photos, 2 now reported stabbed to death near synagogue in Tel Aviv, terrorist apprehended by crowd pic.twitter.com/ki3K7FW3kF