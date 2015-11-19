У Тель-Авіві невідомий з ножем напав на будівлю, де розташовується офіс RT: двоє загиблих (фото)
Невідомий з ножем напав на будинок в Тель-Авіві, де розміщений офіс RT.
Про це повідомила кореспондент телеканалу Паула Сліер, пише RT.
Crime scene #RT tel aviv bureau building pic.twitter.com/k1jw0MLFIO
— Paula Slier (@PaulaSlier_RT) November 19, 2015
«Ми були в офісі, коли почули крики. Ми відразу вибігли. Протягом перших 10-15 хвилин панував повний хаос і було складно визначити, що відбувається. Прибули великі загони поліції і служб безпеки», — розповіла журналіст.
«Це дуже велика будівля, я б сказала, що тут працює близько 400-500 осіб. Спочатку нам було незрозуміло, що зі злочинцем — чи був він спійманий і що взагалі сталося. Потім ми виявили одного вбитого. Є відомості, що, щонайменше, ще двоє осіб поранено, і, за деякими повідомленнями, один з них згодом помер», — заявила Слиер.
November 19, 2015
Повідомляється, що зловмисник все ще знаходиться на волі, а в результаті нападу загинули двоє людей. На місце події прибула поліція. Як повідомила Сліер, співробітники RT знаходяться в безпеці.
Israel: U/D Photos, 2 now reported stabbed to death near synagogue in Tel Aviv, terrorist apprehended by crowd pic.twitter.com/ki3K7FW3kF
— Yiddish News (@YiddishNews) November 19, 2015