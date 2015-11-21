Deutsche Welle: В яких країнах Заходу ІД вдається рекрутувати прихильників

Спробу зрозуміти, у яких країнах Заходу ідеологія ісламістів знайшла більший відгук, зробили автори аналітичної доповіді "ІД на Заході: нове обличчя екстремізму" з незалежної дослідницької організації New America, що знаходиться у Вашингтоні. В ході дослідження були вивчені біографії 474 завербованих джихадистів з 25 країн світу, щоб краще зрозуміти, що це за люди і чому вони їдуть воювати на Близький Схід.

Про це йдеться в матеріалі видання Deutsche Welle.

При аналізі статистики авторам доповіді кинулося в очі, що багато жінок приєднується до "ІД" - кожен сьомий випадок. "Безпрецедентне число жінок їде туди, включаючи тих, у кого є цілком хороша освіта", - констатує співавтор доповіді, віце-президент New America Пітер Берген. Середній вік виїжджаючих молодих жінок - 21 рік, чоловіків - 25. При цьому кожен п'ятий іноземець, що вливається в ряди ІД, навіть не встигає досягти 18 років.

Одним з ключів до успіху в ІД у рекрутуванні нових прихильників стало вміння залучати цілі сім'ї або налагоджувати сімейне життя на контрольованій території, наголошується в дослідженні. Практично кожен третій власник паспорта однієї з країн Заходу прибув на територію, контрольовану джихадистами в Сирії та Іраку, тому, що хтось із його родини вже там воює. Деякі приїжджають, щоб незабаром обзавестися сім'єю. Інший співробітник New America Дуглас Оллівент каже, що деякі роблять цей крок, вважаючи його "антибуржуазним протестом - з метою шокувати батьків".

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Серед таких добровольців, які вирушили до Сирії або Ірак воювати в лавах ІД, дуже висока смертність. Майже 40 відсотків тих, чиї біографії стали предметом дослідження, виявилися вбиті. Серед жінок цей показник склав 6 відсотків - незважаючи на те, що жінки не беруть участі в бойових діях. "Цю територію в рівній мірі можна називати як майданчиком для ведення війни, так і кладовищем", - зауважив Берген в інтерв'ю DW.

Статистика, яку ведуть країни Заходу, показують, що ІД особливо багато прихильників вдається рекрутувати у Бельгії, Франції та Великобританії. Цей факт корелює і з тим, що теракти в Парижі влаштували власники насамперед французьких і бельгійських паспортів.

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У цьому зв'язку, на думку Пітера Бергена, Франція не може впоратися із завданням інтеграції мусульманського населення, передає DW. Як аргумент він наводить наступне співвідношення цифр: французькі мусульмани складають 8 відсотків населення країни, проте вони ж є головними мешканцями в'язниць - їх там 70 відсотків. "Мусульмани в невигідних соціальних умовах, їх підштовхують на шлях злочинів, вони загнані в гетто", - розповідає про сучасний стан віце-президент New America.

При цьому наголошується, що американців серед тих, хто пішов воювати в Сирії та Іраку під керівництвом ісламських екстремістів, небагато: вони складають менше 6 відсотків від 4500 громадян західних країн, які, за різними оцінками, знаходяться там. Справа в більш успішній інтеграції мусульманського населення в США, впевнений Дуглас Оллівент.

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"У нас немає великої кількості північних африканців або мешканців Середнього Сходу у другому, третьому, а у випадку з Францією та Алжиром - навіть у четвертому поколінні, які були б повністю не асимільовані", - підкреслив Дуглас Оллівент в інтерв'ю DW.

Середній рівень доходу мусульман в США "такий же, як у будь-якого іншого американця", стверджує Берген, в той час як в Європі мусульманські громади, за його висловом, "з економічної точки зору належать до нижчих верств суспільства". У цьому сенсі загроза для США з боку "ІД" досить мала, переконаний Берген.