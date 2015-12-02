ВПС США і їх союзники знищили майже половину нафтової інфраструктури ІД
За останній місяць військово-повітряні сили США і їх союзники по антитерористичній коаліції знищили або пошкодили майже половину нафтової інфраструктури, що використовується угруповання "Ісламська держава" для отримання прибутку.
Про це повідомив голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд, пише ТАСС.
За його словами, за останні 30 днів авіаудари по об'єктах і транспортній техніці, у тому числі по так званих пунктах збору нафти і бензовозам, що використовуються ісламістами, "позначилися приблизно на 43% їх нафтових доходів". "Більшість своїх доходів вони отримують від продажу нафти і цементу, а також в результаті поборів з місцевих жителів", - зазначив Данфорд.
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У той же час, міністр оборони США Ештон Картер повідомив, що авіація США і їх союзники "не прагнуть знищити в Іраку і Сирії всю нафтову інфраструктуру" навіть на тих територіях, де продовжують господарювати бойовики з ІГ. "Ми наносимо удари тільки по тих об'єктах, які вони використовують для отримання прибутку", - зазначив голова Пентагону. За його словами, нафтова інфраструктура ще знадобиться цим країнам.
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Раніше УНІАН повідомляв, що терористичне угруповання "Ісламська держава" заробляє до $50 млн на місяць на продажу сирої нафти з контрольованих ними родовищ в Іраку і Сирії, частини якої успішно працюють для індустрії терористів, яку американська дипломатія і авіаудари поки що не змогли зупинити.
Маючи фінансові кошти для відновлення інфраструктури та щедрих грошових виплат, які підтримують лояльність бойовиків, ІДІЛ змогло витримати наземні бої та авіаудари коаліції на чолі з США.