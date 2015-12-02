Асад про рішення Туреччини збити російський Су-24: це реакція Ердогана на зміну балансу сил на землі

Про це заявив президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю чеському телебаченню, передає РБК.

"Я вважаю, що це (збитий літак - Ред.) показало справжні наміри Ердогана, який втратив самовладання, тому що російська операція змінила баланс сил на землі", - сказав Асад.

Разом з тим, на думку Асада, атака на Су-24 не змінила балансу сил, і війна в Сирії за підтримки Росії проти тероризму буде продовжуватися. "Російська участь і підтримка будуть тільки посилюватися. У цьому питанні відступати ніхто не буде", - зазначив сирійський лідер.

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Асад також зазначив, що, на його думку, фінансування і постачання зброї терористам йдуть в основному через Туреччину за підтримки Саудівської Аравії та Катару. "Якщо ви дійсно хочете боротися з тероризмом і перемогти його, то повинні зупинити постачання зброї терористам, грошей і потенційних бойовиків. Все це йде в основному через Туреччину за підтримки Саудівської Аравії та Катару. Це має бути першим кроком на шляху боротьби з тероризмом", - заявив сирійський президент.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Туреччиною та РФ погіршилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.