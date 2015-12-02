Ніхто не має права зводити наклеп на Туреччину і звинувачувати її в покупці нафти у ІД – Ердоган
Турецький президент знову пообіцяв піти у відставку, якщо повідомлення про купівлю нафти у бойовиків ІД підтвердяться.
Президент республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що нхто не має права зводити наклеп на Туреччину і звинувачувати її в покупці нафти у бойовиків "Ісламської держави", повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Він також підтвердив, що готовий залишити свій пост, якщо покупку Туреччиною нафти у ІДІЛ буде доведено.
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Ердоган підкреслив, що не ставить свої цінності так низько, щоб купувати нафту у терористичної організації. Також турецький лідер в черговий раз зазначив, що не хоче подальшого погіршення відносин з Росією.
Як повідомляв УНІАН, Ердоган відкинув чергові звинувачення Росії про нібито причетність керівництва країни до контрабанди нафти, що видобувається в районах Сирії, підконтрольних терористичному угрупованню "Ісламська держава".
Раніше в Міноборони РФ заявили, що вище керівництво Туреччини і особисто Ердоган залучені до незаконного видобутоку і перевезення до Туреччини сирійської та іракської нафти.
Нагадаємо, подібні звинувачення з боку Москви на адресу Анкари почали звучати після знищення російського Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.