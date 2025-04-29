Нова дата релізу - 12 вересня, на 2 тижні раніше початкової.

Gearbox і 2K несподівано перенесли дату виходу Borderlands 4: тепер гра вийде 12 вересня, а не 23-го, як планувалося раніше. Про це в соцмережах повідомив президент Gearbox Ренді Пітчфорд, але потім видалив пост, зазначивши, що написав про це занадто рано.

За словами Пітчфорда, з грою все чудово: проєкт уже на фінальній стадії, команда активно готується до релізу і повністю впевнена в новій даті. Причини перенесення Пітчфорд не уточнив, але, схоже, йдеться радше про маркетингове рішення.

Крім того, це також може означати, що GTA 6 не було перенесено, адже раніше журналісти помітили, що вікна релізу нової гри Rockstar і Borderlands занадто поруч. Таким чином Take-Two могла дати більше простору грі Пітчфорда, перш ніж скинути ядерну бомбу у вигляді GTA 6.

Відео дня

До того ж Ренді Пітчфорд анонсував спеціальний випуск State of Play, повністю присвячений Borderlands 4. Презентацію готують спільно з 2K і Playstation. Sony поки офіційно її не анонсувала, але, очевидно, чекати залишилося недовго.

Раніше ми розповідали, що багатообіцяючий китайський соулс-лайк Wuchang: Fallen Feathers отримав дату релізу. Крім того, розробники показали новий геймплейний трейлер.

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