Один з них радить іншим не приєднуватися до лав російської армії.

Китаєць, який воює проти України у лавах армії Російської Федерації, закликав своїх співгромадян не повторювати його помилок.

У телефонній розмові 29-річний іноземець розповів CNN, що до 2018 року був солдатом Народно-визвольної армії Китаю, а коли почалася повномасштабна війна відчув "прагнення" до служби. Він запевняє, що не мав жодних політичних мотивів - лише бажання відчути "смак військового життя" за кордоном.

За словами окупанта, він міг піти воювати за Україну, але до Росії йому було легше отримати туристичну візу. У 2023 році йому відмовило російське Міністерство оборони, оскільки він не знав російську, тому китаєць поїхав на Донбас у складі приватної війської компанії "Вагнер". Вже у травні 2024 року він підписав річний контракт з Міноборони та відправився у Бахмут. Іноземець каже, що контракт передбачав зарплату в 200 тисяч рублів та додаткові 50 тисяч за кожен кілометр просування.

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Провівши рік на фронті, він називає своє рішення піти воювати помилкою. За словами окупанта, в окопах він ледве міг підняти голову, а після суперечки з командиром щодо захисного спорядження, його замкнули на 21 день у тісній та темній ямі зі сталевими ґратами:

"Я повинен сказати правду і попередити цих ірраціональних китайців - не приїжджайте сюди. Друга армія у світі - це просто посміховисько".

Громадянин Китаю, який зараз відновлюється після отриманих на фронті поранень, поскаржився журналістам на умови в російській окупаційній армії. Зокрема, на неякісне обладнання, неадекватну логістику, жорстоке поводження та серйозну корупцію. Він каже, що на боці росіян воюють сотні інших китайців. Більшість його "товаришів по службі" пішли на це заради грошей, оскільки є "вихідцями з низів".

Інший китайський найманець розповів журналістам, що заробляв в російській армії приблизно втричі більше, ніж на батьківщині. 37-річний окупант доєднався до армії РФ у липні 2023 року та провів там рік. Він каже, що не може точно визначити причину свого рішення, однак гроші не були головним фактором.

За даними CNN, кілька китайців також воювали на боці Україні. Видання підтвердило їхню присутність в одному з батальйонів, однак Сухопутні війська не змогли повідомити їхню загальну кількість, оскільки кожен підрозділ сам набирає бійців:

"Китайці воювали по обидва боки цієї війни, але тих, хто вирішив воювати за Україну - і хто здебільшого вважає себе мотивованим ідеологією, а не фінансами - об'єднує одна спільна риса: вони провели час за межами Китаю".

Журналісти розповідають історію китайця Джейсона, який переїхав до Сполучених Штатів Америки ще у старшій школі. Навесні 2023 року він кинув навчання на магістерській програмі з комп'ютерних наук та поїхав до Львова, щод вступити до лав Міжнародного легіону.

Через чотири місяці служби піхотинець подав прохання про переведення до штурмової роти, однак командир відмовив йому через підозри щодо його національності. Чоловік вже повернувся до США і каже, що розуміє рішення командира, бо "Китай і Росія досить близькі".

Китайські солдати на війні

Нагадаємо, цього року українські захисники захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської окупаційної армії. Один із затриманих підписав контракт із армією РФ, а інший - був найманцем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву відомо про понад 150 громадян Китаю, які беруть участь у бойових діях на боці Росії. Згодом міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю для пояснень.

Китай заперечує офіційну участь своїх громадян у війні та стверджує, що не надає військової допомоги жодній зі сторін. Однак, за даними західних розвідок, китайські компанії постачають Росії технології подвійного призначення, зокрема дрони, боєприпаси та компоненти для ракет. ​

У Міністерстві закордонних справ КНР заявляли, що перевіряють інформацію щодо участі їхніх громадян у війні. Вони закликали китайців "триматися подалі від зон збройних конфліктів".

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