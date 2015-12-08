Amnesty International розповіла про походження арсеналу зброї "Ісламської держави"

Крім того, джихадисти скористалися контрабандою зброї, що процвітає в регіоні з часів ірано-іракської війни у 1980-і, повідомляє Русская служба Би-би-си з посиланням на міжнародну правозахисну організацію Amnesty International.

Правозахисники закликають до повного ембарго на постачання озброєнь і боєприпасів в райони, де воно може опинитися в руках ісламістів.

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Як відомо, сили міжнародної коаліції завдають авіаударів по позиціях ІД в Сирії з вересня 2014 року. Вони не координують свої дії з урядом в Дамаску.

З кінця вересня Росія також приступила до бомбардувань в Сирії. Москва заявляє, що мета авіаударів - позиції ІД, однак сирійські правозахисники і представники західних країн кажуть, що частіше метою обстрілу стають не бойовики "Ісламської держави", а сили, які борються проти режиму президента Сирії Башара Асада.