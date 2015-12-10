Літаки РФ за рік спровокували 266 небезпечних інцидентів над Естонією

Про це повідомила передача Pealtnägija на Естонському телебаченні, пише postimees.ee.

Порушень повітряного кордону в цьому році було два, проте повітряних інцидентів було 266. Порушення повітряного кордону — це входження в повітряний простір Естонії без дозволу, а авіаінцидент — це небезпечний «сліпий» політ, коли військовий літак переміщається в міжнародному повітряному просторі з вимкненим транспондером, який в робочому стані дозволяє побачити літак на екрані радара і відстежити його політ (таким був політ російського винищувача і над Туреччиною, який завершився тим, що він був збитий, зазначили автори передачі).

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«Авіаінцидентом вважається ситуація, коли військовий повітряний транспортний засіб, який не належить НАТО, летить над Фінською затокою або в нейтральному повітряному просторі над Балтійським морем, і у нього немає плану польоту, або не включений транспондер, або не підтримується двосторонній радіозв'язок з диспетчерськими підрозділами», - пояснив начальник дивізіону ППО в Емарі Харді Ляммергас.