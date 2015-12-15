Поліція затримала російського опозиціонера Навального, однак невдовзі відпустила
Московська поліція затримала російського опозиціонера Олексія Навального в районі Мар’їно, однак невдовзі після цього його відпустили.
Про це Навальний написав на своїй сторінці в Twitter.
«Мене затримала поліція у Мар'їно у машині. Вимагають пояснень, навіщо ми сьогодні у Малахівці фотографували дачі заступника генпрокурора Лопатіна», – йдеться в повідомленні.
Меня задержала полиция в Марьино в машине. Требуют объяснений зачем мы сегодня в Малаховке фотографировали дачи замгенпрокурора Лопатина.
— Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015
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Як зазначив Навальний, формально затримали не його, а машину. Самого Навального попросили написати пояснення щодо того, що він робив у селищі Малаховка.
Ну то есть формально меня самого не задержали. Задержали машину и пытаются выяснить, что за злодеи в ней. Спросят имя, скажу: Уильям Браудер
— Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015
«Начальство зателефонувало. Нас відпустили, щоправда сказали, що машина тепер в орієнтуванні і її всюди гальмуватимуть», – зазначив Олексій Навальний.
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Начальство позвонило. Нас отпустили, правда сказали "машина теперь в ориентировке и везде тормозить будут"
— Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015
Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.
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У свою чергу, генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені у публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які стосуються нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.