Поліція затримала російського опозиціонера Навального, однак невдовзі відпустила

Про це Навальний написав на своїй сторінці в Twitter.

«Мене затримала поліція у Мар'їно у машині. Вимагають пояснень, навіщо ми сьогодні у Малахівці фотографували дачі заступника генпрокурора Лопатіна», – йдеться в повідомленні.

Меня задержала полиция в Марьино в машине. Требуют объяснений зачем мы сегодня в Малаховке фотографировали дачи замгенпрокурора Лопатина. — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015

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Як зазначив Навальний, формально затримали не його, а машину. Самого Навального попросили написати пояснення щодо того, що він робив у селищі Малаховка.

Ну то есть формально меня самого не задержали. Задержали машину и пытаются выяснить, что за злодеи в ней. Спросят имя, скажу: Уильям Браудер — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015

«Начальство зателефонувало. Нас відпустили, щоправда сказали, що машина тепер в орієнтуванні і її всюди гальмуватимуть», – зазначив Олексій Навальний.

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Начальство позвонило. Нас отпустили, правда сказали "машина теперь в ориентировке и везде тормозить будут" — Alexey Navalny (@navalny) December 14, 2015

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

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У свою чергу, генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені у публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які стосуються нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.