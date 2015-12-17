HRW підтвердила справжність фотографій жертв уряду Асада

Як йдеться в доповіді, опублікованій HRW 16 грудня, організація отримала 28 тис. знімків від колишнього фотографа сирійської військової поліції, який діяв під псевдонімом Цезар. На них правозахисники нарахували 6786 осіб, загиблих у 2011-2013 роках у в'язницях Дамаска, передає РБК.

Частина фотографій, за словами Цезаря, була зроблена у військовому госпіталі Дамаску, куди з відділів спецслужб вивозили тіла померлих.

HRW вказує, що провела дослідження, збираючи свідчення родичів людей, які опинилися на знімках, встановлюючи їх особистості. Правозахисна організація зазначає, що у доповіді були включені лише ті випадки, які отримали підтвердження з декількох джерел. За словами її представників, дослідження підтверджує справжність архіву, який може бути доказом вчинення злочинів.

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В результаті вдалося ідентифікувати 27 осіб, тіла яких родичі так і не отримали. Серед них підліток 14 років, 25-річна дівчина, люди, на тілах яких фахівці «Лікарів без кордонів» виявили сліди тортур, удушення, голодного виснаження, вогнепальних поранень у голову.

Правозахисники зазначають, що затримані у відділах спецслужб Сирії перебували в задушливих камерах, де вони жили впроголодь, не отримували необхідну медичну допомогу і піддавалися фізичному насильству.

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HRW поклала відповідальність за загибель людей на уряд Сирії. При цьому правозахисники наголошують, що особлива відповідальність за те, щоб домагатися негайного надання безперешкодного доступу до місця утримання під вартою, лежить на Росії та Ірані, як на головних акторах, що підтримують Дамаск. Влада Сирії раніше стверджувала, що передані правозахисникам фотографії сфальсифіковані.