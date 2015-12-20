Жертвами ударів російської авіації з використанням касетних бомб у Сирії стали 8 мирних жителів - ЗМІ
08:49, 20 грудня 2015Світ
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Унаслідок повітряного нападу літаків ВКС Росії на 3 населених пункти в сирійській провінції Алеппо загинули 8 людей, ще 17 отримали поранення.
REUTERS
Російські військові літаки здійснили повітряний напад на селища Харитан, Телфрат і Ганнанда, передає агентство Анадолу, посилаючись на місцеві джерела.
В результаті бомбардування цивільних об'єктів, у ході якого, за твердженням місцевих джерел, використовувалися касетні бомби, загинули 8 мирних жителів, ще 17 поранені, в тому числі жінки і діти.
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Варто зазначити, що у сирійських дописах у соцмережах дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що РФ під час бомбардувань нібито позицій ІД у Сирії використовує боєприпаси із забороненим Женевською конвенцією білим фосфором.
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