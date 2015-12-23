Вчені заявили про небезпеку нічного споживання їжі для мозку

Про це повідомляється в журналі eLife, передає Lenta.ru. Генетик Дон Ло і її колеги з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели свій експеримент на мишах, що ведуть нічний спосіб життя. Два тижні одну групу гризунів годували тільки в проміжок між дев'ятьма вечора і трьома годинами ночі, а іншу - тільки між дев'ятою ранку і трьома годинами ночі.

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Хоча миші в обох групах спали однакову кількість часу, ті, кого годували вночі, почали відчувати проблеми зі сном (частіше прокидалися). Крім того, погіршилися їх добові ритми, що вплинуло на вироблення білків - в тому числі і тих, що відповідають за пам'ять і процес навчання. В результаті миші, що харчувалися у встановлений для сну час, стали гірше проходити тести на пам'ять.

Поки неясно, наскільки сильний негативний ефект нічного прийому їжі для людини, зазначає Дон Ло. Проте вже відомо, що люди, які працюють в нічну зміну, гірше вирішують завдання на інтелект.

У 2014 році вчені з'ясували, що добові ритми реагують не тільки на світло - збивають їх ще й певні хімічні речовини в їжі. Макото Акасі з Університету Ямагучі провів експерименти на окремих клітинах і живих мишах і з'ясував, що інсулін збиває добові ритми в деяких тканинах. Мабуть, таким чином організм синхронізує «шлункові годинник» з часом прийому їжі, досягаючи оптимальної роботи травної системи.