Медведєв: Європа вважає Газпром чи то Бетменом, чи то Годзіллою

Заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ здивований негативним іміджем компанії в європейській пресі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Довіллі.

«Коли в Європі беруться судити про "Газпром" – це як в геометрії Евкліда: у двох непересічних паралельних інформаційних площинах», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що, з одного боку, партнери «Газпрому» в Європі задоволені співпрацею з "Газпромом", і у них не викликає сумнівів надійність «Газпрому».

Інша ж площина, за словами О.МЕДВЕДЄВА, представляє точку зору політиканів. При цьому він зазначив, що дана точка зору має більшу присутність в європейській пресі. «Якщо в першому інформаційному полі образ "Газпрому" – це образ Бетмена або Супермена, який приходить на допомогу в найскладніший момент, то в іншому інформаційному полі – це, швидше, негативні образи з фільмів про Джеймса Бонда, іноді навіть Годзіллу залучають… Список досить довгий негативних образів», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, в Європі чомусь вважають, що мета "Газпрому" – створити газовий вимикач, який можна було б використовувати для відключення Європи з політичних причин.

«Але є просте питання: навіщо вкладати такі гроші в створення такого газового вимикача, щоб зруйнувати ту будівлю, яку ми будували більше 40 років, і яка будувалася і розвивалася успішно в найважчі часи, коли розпадався Радянський Союз, коли розпадався блок Варшавського договору, коли Росія проходила через тяжкі випробування ринковою економікою, коли фінансова криза в 1998 році потрясла Росію, не кажучи вже про багато політичних пертурбацій і економічних у світовій економіці? Щоб нести відповідальність за недопостачання газу?», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ наголосив, що "Газпром" не зацікавлений в створенні такої системи, яку йому іноді приписують в європейській пресі.