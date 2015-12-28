Японія вибачилася перед Південною Кореєю за "жінок для розради" під час Другої світової

У ході переговорів у Сеулі представники Японії принесли офіційні вибачення за використання кореянок в борделях японської армії під час війни.

Глава МЗС Японії Фуміо Кісіда також оголосив про створення фонду у розмірі 8 млн доларів для допомоги жінкам, яких використовували як секс-рабинь, передає Російська служба ВВС.

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Міністр закордонних справ Південної Кореї заявив, що проблема буде вирішена, коли японська влада виконає всі свої зобов'язання.

За офіційними даними корейської влади, в роки Другої світової війни близько 200 тисяч жінок з Кореї, Китаю, Тайваню, Філіппін і Індонезії були змушені стати так званими "жінками для розради" для японських солдатів. У Південній Кореї в живих з них залишилося 46.

Раніше Токіо і Сеул провели вже більше десятка раундів переговорів на цю тему, але досі вони були безрезультатними.