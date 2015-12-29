У російських ЗМІ новий "головний ворог" - дослідження (інфографіка)

10:41, 29 грудня 2015
Світ
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У 2015 році місце України посіла Туреччина.

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Вперше з часів Революції гідності у 2013 році Україна перестала бути головним ворогом Росії в подачі російських ЗМІ. Це випливає з підрахунків компанією "Медіалогія" згадок на російських телеканалах, у ЗМІ та блогах в 2015 році України, США, Туреччини та ІДІЛ у ворожому контексті, передає "РБК".

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Зазначається, що протягом перших дев'яти місяців 2015 року впевнене лідерство в якості загрози Росії утримувала Україна, ворогом номер два були США. В середньому про Україну як ворога газети, телебачення та блоги повідомляли в півтора рази частіше, ніж про США. При цьому рівень ворожості щодо обох країн поступово знижувався протягом року.

Якщо на початку року на телебаченні виходили сюжети, в яких українська влада називалися "хунтою" (в середньому 20 разів на місяць), то до кінця року це іменування було майже забуто.

Україна в контексті "ворог" згадувалася в середньому кілька десятків разів в місяць на ТБ. Різкий сплеск ворожості щодо України відбувся у квітні: "ворогом" з телеекранів її назвали понад 70 разів. Різкий стрибок несприйняття України і США спостерігався і в блогах, і в ЗМІ. У квітні це відбувалося на тлі порушень мінських угод, навчань американських десантників в Україні і вбивства в Києві проросійського письменника Олеся Бузини.

Медиалогия

"Нелегітимною" владу України федеральне телебачення за рік не назвало жодного разу. Майже не вживалися слова "бандерівці" і "фашисти" по відношенню до українців: з сотні згадок на початку року до 20 "фашистів" з телеекранів до кінця.

З часів початку російської військової операції в Сирії 30 вересня почалося зростання згадуваності ІДІЛ. "Ворог" по відношенню до ІДІЛ вживалося приблизно по 20 разів на протягом перших двох тижнів операції. Новий сплеск ворожості стався після 9 листопада. Одночасно з початком військової операції Росії в Сирії змінилася і роль США: тепер все частіше Штати ставали називати спонсором і союзником ІДІЛ.

Але підкреслюється, що після 24 листопада, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, на федеральних каналах і в інтернеті у російських користувачів з'явився новий ворог. Якщо раніше Туреччина в контексті тероризму згадувалась приблизно 20 разів на тиждень, то після 24 листопада кількість повідомлень "Туреччина, тероризм" збільшилася до півтори сотні. Після цієї дати телебачення вперше почало називати Туреччину "спонсором ІДІЛ".

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