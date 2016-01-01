РФ привітала своїх військових у Сирії ковбасою, червоною ікрою та футболками

Кожному учаснику військової операції РФ у Сирії також видали футболку з написом "переможемо тероризм". Про це повідомляють "РИА Новости".

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"Бажаю вам швидше покінчити з тероризмом в Сирійській Арабській Республіці і повернутися додому героями, від пальм до російських берез та ялинок", — сказав військовим персонаж в образі Діда Мороза.

Повідомляється, що кожен військовослужбовець отримав подарунок від російського Міноборони: несесер (спеціальну сумку для дрібних предметів), термокружку, продуктовий набір з ковбасою, сиром, червоною ікрою, солодощами, а також футболку з написом "Знищимо тероризм" із зображенням Су-30 та датою початку операції ВКС РФ (30 вересня 2015 року - УНІАН).

Нагадаємо, минулого тижня міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в результаті російських авіаударів в Сирії загинули сотні цивільних і вони можуть розглядатися як військові злочини.

У звіті правозахисників, опублікованому 23 грудня, говорилося, що ряд повітряних ударів російська авіація зробила по житлових районах, де ніяких очевидних військових цілей поблизу не було, атакуючи будинки, мечеті, людні базари та медичні установи.

Правозахисники звинуватили Росію в застосуванні некерованих авіабомб в густонаселених районах і касетних боєприпасів, які за своєю природою призводять до невибіркового ураження.