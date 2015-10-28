Саудівська Аравія допустила закінчення війни в Ємені найближчим часом

Про це заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters. "Одією з ознак швидкого закінчення кампанії - прийняття Салехом і хуситами резолюції 2216 Радбезу ООН і вступ у переговори. Ми також бачимо успіхи нашого наступу на землі. Більшість територій Ємену, захоплених повстанцями, було відбито", - заявив Адель аль-Джубейр.

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Громадянська війна в Ємені, однією з воюючих сторін якої є бойове крило хуситів - шиїтський рух "Ансар Аллах" - триває кілька років. Хусити виступають проти сунітського єменського президента Абд Раббо Мансура Хаді і його уряду. На початку 2015 року повстанці захопили столицю країни Сану і розвернули наступ на південь, захопивши стратегічно важливе місто Аден, президент втік до Саудівської Аравії.

18 жовтня офіційна влада у вигнанні погодилися на переговори з бунтівниками.

Резолюція 2216 була прийнята Радою Безпеки ООН 14 квітня. У ній сторони закликали припинити насильство, щодо хуситів вводилося збройне ембарго, а лідери повстанців зазнавали фінансових санкцій.