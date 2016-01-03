Розстріл відвідувачів бару у Тель-Авіві: поліція встановила особу злочинця

Ним виявився ізраїльтянин арабського походження Нашат Мелхем, передає Reuters.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що подія в центрі міста стала "огидним злочином незрозумілою жорстокості", а також закликав громадськість до максимальної пильності.

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Нагадаємо, 1 січня УНІАН повідомляв, що в центрі Тель-Авіва невідомий відкрив вогонь по відвідувачах пабу, унаслідок чого двох людей було вбито. Версія тероризму не відкидається, проте правоохоронці розглядають й інші причини події.