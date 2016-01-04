Розривом дипвідносин Саудівська Аравія лише посилює загрозу безпеці в регіоні - МЗС Ірану

З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ Ірану у справах Близького Сходу і Африки Хосейн Амір Абдоллахіан, передає ТАСС.

"Оголошенням свого рішення розірвати дипломатичні відносини з Тегераном Ер-Ріяд не може прикрити свою велику помилку, яку він зробив, стративши релігійного діяча", - наводить слова заступника голови іранського зовнішньополітичного відомства агентство Таснім.

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"Стративши аятолу Німра ан-Німра, мусульманського діяча, який був частиною всього ісламського світу, а не лише королівства, саудівська влада допустила ще одну стратегічну помилку", - висловив думку іранський дипломат.

"Ніякої шкоди саудівським дипломатам в Тегерані та Мешхеді не було завдано, - стверджує Абдоллахіан. - А роблячи поспішні й необдумані кроки щодо розриву дипвідносин, Ер-Ріяд здійснює стратегічну помилку, яка може тільки посилити загрозу безпеці в регіоні і призвести до ще більшого зростання тероризму і екстремізму". Насправді ж шкоди було завдано не дипломатам, а народам мусульманських країн регіону в результаті змови Аль Саудів по зниженню цін на нафту, вважає заступник міністра закордонних справ.

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Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.

Нагадаємо, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомилу про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку із стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.