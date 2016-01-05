Радбез ООН засудив атаку на посольство Саудівської Аравії в Ірані та закликав країни до діалогу
Члени Ради Безпеки закликали Саудівську Аравію та Іран «підтримувати діалог і зробити кроки для зниження напруги в регіоні».
Рада Безпеки ООН засудила напади на посольства та консульства Саудівської Аравії в Ірані, а також закликала обидві країни до підтримання діалогу, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Associated Press.
У заяві наголошується, що атаки «призвели до вторгнення в дипломатичні і консульські будівлі і завдали серйозної шкоди».
Члени Ради Безпеки закликали Саудівську Аравію та Іран «підтримувати діалог і зробити кроки для зниження напруги в регіоні».
У прийнятій заяві Радбез підкреслює принципи недоторканності для дипломатичних і консульських установ.
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Нагадаємо, у Саудівській Аравії оголосили про виконання смертного вироку щодо 47 осіб, засуджених за тероризм і підбурювання до нього. Серед страчених був вказаний шиїтський проповідник Німр ан-Німр.
3 січня іранські протестувальники напали на посольство Саудівської Аравії в Тегерані, після чого голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що королівство розриває дипломатичні відносини з Іраном.