Радбез ООН засудив атаку на посольство Саудівської Аравії в Ірані та закликав країни до діалогу

Рада Безпеки ООН засудила напади на посольства та консульства Саудівської Аравії в Ірані, а також закликала обидві країни до підтримання діалогу, повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Associated Press.

У заяві наголошується, що атаки «призвели до вторгнення в дипломатичні і консульські будівлі і завдали серйозної шкоди».

Члени Ради Безпеки закликали Саудівську Аравію та Іран «підтримувати діалог і зробити кроки для зниження напруги в регіоні».

У прийнятій заяві Радбез підкреслює принципи недоторканності для дипломатичних і консульських установ.

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Нагадаємо, у Саудівській Аравії оголосили про виконання смертного вироку щодо 47 осіб, засуджених за тероризм і підбурювання до нього. Серед страчених був вказаний шиїтський проповідник Німр ан-Німр.

3 січня іранські протестувальники напали на посольство Саудівської Аравії в Тегерані, після чого голова МЗС Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр заявив, що королівство розриває дипломатичні відносини з Іраном.