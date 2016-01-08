У Хургаді озброєні люди обстріляли вхід в готель, поранено трьох туристів

За уточненою інформацією стало відомо, що єгипетські поліцейські ліквідували одного з нападників, ще один поранений, повідомляють РИА Новости. Член правління асоціації туристичних палат Єгипту Хусам Шаір повідомив, що стрілянина сталася біля входу в тризірковий готель Bella Vista.

Читайте такожУ Каїрі звільнений співробітник закидав "коктейлями Молотова" ресторан: 16 загиблих (відео)У потоці суперечливої інформації почали надходити повідомлення про загибель трьох туристів. Однак пізніше в міністерстві охорони здоров'я їх категорично спростували. Як заявив кореспонденту ТАСС представник міністерства охорони здоров'я АРЄ у провінції Червоне море Аля пекло-Дін, поранення в результаті атаки отримала сімейна пара з Австрії і підданий Швеції.

За інформацією ЗМІ, група невідомих відкрила стрілянину біля входу в Bella Vista. Поліцейські, які охороняли готель, оперативно відреагували на події і відкрили вогонь на ураження. Як повідомляє видання "Аль-Масрі аль-Яум", один з нападників тримав чорний прапор, за словами свідків, були чутні вигуки "Аллах Акбар".

Наразі силам безпеки Єгипту вдалося затримати одного з нападників на готель. На ньому виявлено пояс смертника.

Сили безпеки повністю перекрили всі в'їзди в Хургаду і запровадили надзвичайний стан.

Крім цього, як повідомляють РИА Новости, сили безпеки Єгипту знешкодили вибуховий пристрій біля готелю, повідомляється в офіційній заяві МВС країни.