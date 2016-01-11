ЄС назвав неприйнятним обстріл лікарні "Лікарів без кордонів" в Ємені

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні і члена Європейської комісії з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Хрістоса Стіліанідіса, передає Радіо Свобода.

«Напад на центр охорони здоров’я «Лікарів без кордонів» в районі Разіх на півночі Ємену, який сьогодні призвів до кількох жертв і численних поранених, є неприйнятним», – заявили Федеріка Могеріні і Стіліанідіс.

Читайте такожВ ООН засудили рішення Ємену про висилку свого представника

У ЄС наголошують, що «сторони конфлікту повинні дотримуватися основоположних принципів міжнародного гуманітарного права та утриматися від навмисних нападів на цивільні об’єкти».

«Безперервне ігнорування міжнародного гуманітарного права та основоположних прав людини сторонами конфлікту продовжує заважати зусиллям, спрямованим на політичне вирішення кризи», – зазначається в заяві.

Читайте такожВ Ємені внаслідок боїв урядових військ з повстанцями загинуло 68 осіб

У Євросоюзі заявляють, що конфлікт можна вирішити тільки політичними засобами і закликають усі сторони взяти участь у переговорах під егідою ООН в січні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, троє людей загинули після того, як ракета потрапила в лікарню міжнародної організації "Лікарі без кордонів" в північному Ємені.