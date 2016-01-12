Міжнародна коаліція розбомбила грошове сховище ІД в Мосулі - ЗМІ

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на співробітника американського міністерства оборони, передає Лента.ру.

«За нашими оцінками збиток склав мільйони доларів. Ці кошти були отримані незаконним шляхом: за рахунок пограбувань, вимагань, а також нафтових угод», — зазначив представник оборонного відомства.

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Видання зазначає, що в район, де розташовувалося сховище, були скинуті дві бомби вагою 900 кілограм кожна.

Раніше УНІАН повідомляв, що землі, контрольовані "Ісламською державою" (ІД) в Іраку, до кінця 2015-го скоротилися на 40 відсотків. У Сирії ІДІЛ втратило 20 відсотків своїх територій.