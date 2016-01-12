Чайка скаржиться на зростання злочинності в Росії, в тому числі - корупційної

Про це він розповів "Російській газеті"

Відповідаючи на питання, чи виріс рівень злочинності за останній час, Чайка заявив, що "на жаль, виріс".

"Зареєстровано на 8,9 відсотка більше злочинів, ніж за аналогічний період минулого року. Цей ріст обумовлений цілим рядом факторів, у тому числі і певними труднощами в економіці та фінансовій сфері. При цьому кількість тяжких та особливо тяжких злочинів змінилася незначно (відповідно -2,6 відсотка і -0,4 відсотка)", - заявив він.

За його словами, в Росії зафіксовано значне зростання і корупційних злочинів, вчинених в організованих формах, у великих розмірах.

"Одночасно збільшилася кількість кримінальних справ цієї категорії, направлених до суду, і кількість засуджених корупціонерів. За 9 місяців 2015 року судами винесено 9430 обвинувальних вироків стосовно 10 064 осіб (за 9 місяців 2014 року - 8582 вироку щодо 9196 осіб)", - похвалився Чайка.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступник генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.

Сам генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.