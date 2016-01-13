У Пакистані прогримів вибух поряд з медцентром під час вакцинації населення: 15 людей загинули (фото)
Щонайменше 15 людей загинули в результаті вибуху в місті Кветта в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану.
Про це повідомляє місцева поліція, інформує агентство AFP.
Вибух прогримів поруч з центром з лікування поліомієліту під час вакцинації населення.
"Загинули 15 людей, 12 з них були поліцейськими, один військовий і двоє цивільних", - заявив агентству представник місцевих органів правопорядку.
Він також зазначив, що щонайменше10 людей отримали поранення, дев'ять з них є співробітниками поліції.
Інших подробиць події поки не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня 2015 року в районі площі Султанахмет у центрі Стамбула (Туреччина) прогримів потужний вибух. В результаті теракту загинули 11 людей,ще 15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що вибух у центрі Стамбула здійснив терорист-смертник у Сирії.