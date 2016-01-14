У Франції вчителя звинувачують у ненавмисному вбивстві дітей, що загинули від лавини

Вчитель, який керував групою школярів, що потрапили під лавину у Французьких Альпах, перебуває під слідством. Про це повідомив прокурор департаменту Ізер Жан-Ів Кокылло, передає Le Figaro.

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За його словами, вчителя взято під варту, його підозрюють у ненавмисному вбивстві.

Як повідомляв УНІАН, у Французьких Альпах 13 січня в результаті сходу сніжної лавини загинули двоє людей - український турист і 14-річна французька школярка.

Інцидент стався на гірськолижному курорті Ле-Дез-Альп в департаменті Ізер. За повідомленням місцевих ЗМІ, в лавину потрапили 9 школярів з Ліона і їх учитель.