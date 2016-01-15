У Гуантанамо залишилось менше ніж 100 ув'язнених

Після цього вперше з моменту відкриття в'язниці в січні 2002 року, кількість ув'язнених упала нижче 100 осіб, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство AP.

За словами американських офіційних джерел, цей крок відображає прогрес на шляху до мети президента США Барака Обами закрити в'язницю перш ніж він залишить свій пост у січні 2017 року. У своєму останньому посланні "Про стан країни" Обама знову закликав Конгрес допомогти йому досягти цієї мети. "Це дорого, це зайве, і це служить тільки нашим ворогам як агітаційна брошура", - переконаний він. Як повідомляється, громадян Ємену тримали без суду і слідства протягом більш ніж десяти років.

Читайте такожБілий дім визнав занадто витратним план закриття Гуантанамо

Спеціальний посланець Держдепартаменту із закриття Гуантанамо Лі Волоскі подякував Оману за рішення прийняття десять ув'язнених, що не можуть бути відправлені назад у свою країну, адже та охоплена громадянською війною. Він також заявив, що США планують випустити ще майже 40 в'язнів до літа.

Але через те, що американські законодавці створили багато перешкод для переміщення ув'язнених Гуантанамо до об'єктів на території США, Пентагон намагається знайти країни, які б змогли їх прийняти.

Читайте такожБілий дім: план закриття в’язниці Гуантанамо на Кубі вже на завершальній стадії розробки

Як повідомляється, зараз на території в’язниці залишається 93 в'язні, найвищим цей показник був 2003 року, тоді він становив 680 осіб.