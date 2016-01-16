Кількість загиблих в ході нападу бойовиків у Буркіна-Фасо зросла до 27 осіб
Крім того, посол додав, що всього з готелю було евакуйовано 150 осіб 18 національностей.
Кількість загиблих в ході нападу бойовиків на 4-зірковий готель Splendid в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу зросла до 27 осіб.
Про це повідомив посол Франції в Буркіна-Фасо Жиль Тібо в Twitter.
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"Жінок серед трьох убитих нападників немає. Число вбитих – 27. Національність загиблих поки невідома", - написав він.
Крім того, посол додав, що всього з готелю було евакуйовано 150 осіб 18 національностей.
Як повідомляв УНІАН, бойовики напали на 4-зірковий готель Splendid в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу.
Про це заявив президент країни Рош Марк Крістіан Каборе, назвавши напад "боягузливим і підлим".
Також повідомляється, що в цілому в результаті операції по звільненню заручників готелю Splendid і кафе Cappuccino, яке знаходиться навпроти нього, були звільнені 126 осіб.
За словами Компаоре, з трьох убитих джихадистів один був арабом, а двоє - чорношкірими африканцями.
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У свою чергу, як повідомляє Independent, в ході зачистки силовиками сусіднього готелю Yibi був убитий четвертий нападник.
Відзначається, що готель Splendid, на який було скоєно напад, користується популярністю серед західних туристів, працівників ООН, дипломатів і французьких солдатів, що базуються в Буркіна-Фасо в рамках проведення операції проти бойовиків-ісламістів.
Pas de femmes parmi les 3 assaillants tués. Bilan des victimes : 27 morts. Nationalité des décédés pas encore connue #AttaqueOuaga#Burkina
— Gilles Thibault (@G_Thibault_Fr) January 16, 2016