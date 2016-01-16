Кількість загиблих в ході нападу бойовиків у Буркіна-Фасо зросла до 27 осіб

Кількість загиблих в ході нападу бойовиків на 4-зірковий готель Splendid в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу зросла до 27 осіб.

Про це повідомив посол Франції в Буркіна-Фасо Жиль Тібо в Twitter.

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"Жінок серед трьох убитих нападників немає. Число вбитих – 27. Національність загиблих поки невідома", - написав він.

Крім того, посол додав, що всього з готелю було евакуйовано 150 осіб 18 національностей.

Як повідомляв УНІАН, бойовики напали на 4-зірковий готель Splendid в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу.

Про це заявив президент країни Рош Марк Крістіан Каборе, назвавши напад "боягузливим і підлим".

Також повідомляється, що в цілому в результаті операції по звільненню заручників готелю Splendid і кафе Cappuccino, яке знаходиться навпроти нього, були звільнені 126 осіб.

За словами Компаоре, з трьох убитих джихадистів один був арабом, а двоє - чорношкірими африканцями.

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У свою чергу, як повідомляє Independent, в ході зачистки силовиками сусіднього готелю Yibi був убитий четвертий нападник.

Відзначається, що готель Splendid, на який було скоєно напад, користується популярністю серед західних туристів, працівників ООН, дипломатів і французьких солдатів, що базуються в Буркіна-Фасо в рамках проведення операції проти бойовиків-ісламістів.