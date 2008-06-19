Бундесвер випробовує "миротворчий" танк (5 фото)

Сухопутні війська Німеччини випробовують прототипи основних бойових танків (ОБТ) Leopard 2 нових модифікації PSO (Peace Support Operation), яка була спеціально розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW) для застосування в миротворчих і протиповстанських операціях, зокрема в міських умовах. Про це повідомляє Defense News.

Необхідність створення нового танка, на думку компанії KMW, була продиктована зміненим характером загроз у сучасних збройних конфліктах і поширенням асиметричних методів ведення бойових дій.

ОБТ Leopard 2 PSO одержав посилений захист від мін і саморобних вибухових пристроїв, новий дистанційно керований бойовий модуль на башті, додаткові електрооптичні та інфрачервоні камери спостереження, вдосконалену систему управління вогнем і "міський" камуфляж. Крім того, на передню частину "Леопарда" може вмонтовуватися спеціальний відвал для використання танка як бульдозера.

ОБТ Leopard 2 був прийнятий на озброєння в 1979 році. На даний момент компанія KMW випустила близько 3500 танків цього типу, які крім бундесверу постачалися сухопутним військам Греції, Іспанії, Канади, Нідерландів, Швейцарії і Швеції.

Лента.ру