Путін фігурує у матеріалах про вбивство екс-співробітника ФСБ Литвиненка - The Times

Як повідомляє телеканал «Дождь», про це сьогодні пише The Times, посилаючись на власні джерела.

Газета зазначає, що роль Путіна в матеріалах справи поки неясна, але, припускає видання, згадка президента РФ лише загострить відносини Москви і Лондона.

У свою чергу The Guardian уточнює, що доповідь буде опублікована сьогодні (21 січня). Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон із нею вже ознайомився. Копію також отримала вдова Литвиненка ще вранці 20 січня.

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Вчора прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що британська доповідь про обставини смерті Литвиненка не представляє інтересів у Росії. «Чесно кажучи, це не перебуває нині у сфері тем, які представляють для нас інтерес. Це розслідування, яке відбувається у Великій Британії, і в даному випадку це не тема, яка цікава для нас і перебуває на нашому порядку денному», – сказав Пєсков.

Він виїхав із Росії до Великої Британії в 2000 році. У листопаді 2006 року він помер. Самопочуття колишнього офіцера ФСБ стало погіршуватися після того, як він разом зі своїми колишніми колегами Дмитром Ковтуном і Андрієм Луговим пив чай у лондонському готелі Millennium.