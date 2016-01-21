Путін фігурує у матеріалах про вбивство екс-співробітника ФСБ Литвиненка - The Times
У матеріалах про вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка згадується ім'я президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомляє телеканал «Дождь», про це сьогодні пише The Times, посилаючись на власні джерела.
Газета зазначає, що роль Путіна в матеріалах справи поки неясна, але, припускає видання, згадка президента РФ лише загострить відносини Москви і Лондона.
У свою чергу The Guardian уточнює, що доповідь буде опублікована сьогодні (21 січня). Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон із нею вже ознайомився. Копію також отримала вдова Литвиненка ще вранці 20 січня.
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Вчора прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорив, що британська доповідь про обставини смерті Литвиненка не представляє інтересів у Росії. «Чесно кажучи, це не перебуває нині у сфері тем, які представляють для нас інтерес. Це розслідування, яке відбувається у Великій Британії, і в даному випадку це не тема, яка цікава для нас і перебуває на нашому порядку денному», – сказав Пєсков.
Він виїхав із Росії до Великої Британії в 2000 році. У листопаді 2006 року він помер. Самопочуття колишнього офіцера ФСБ стало погіршуватися після того, як він разом зі своїми колишніми колегами Дмитром Ковтуном і Андрієм Луговим пив чай у лондонському готелі Millennium.