Вдова екс-співробітника ФСБ Литвиненка попросила Великобританію ввести санкції особисто проти Путіна
Вдова вбитого співробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка Марина закликала владу Великобританії ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна.
Про це вона заявила журналістам біля стін лондонського суду, пише The Guаrgian.
Зокрема, Марина Литвиненко закликала прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона ввести візові обмеження та особисті економічні санкції проти "всіх позначених у справі осіб, не виключаючи Миколу Патрушева і Володимира Путіна".
Текст заяви вдови ФСБшника опублікував в Twitter британський журналіст Стівен Свонн.
Statement by Marina Litvinenko calls for sanctions& travel ban on Putin. pic.twitter.com/oRS44Ms9vA
— steve swann (@steveswannBBC) January 21, 2016
Литвиненко також закликала уряд вислати з Великобританії всіх співробітників російських спецслужб.
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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 січня, суддя сер Роберт Оуен оголосив своє рішення за підсумками публічних слухань у справі про загибель екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. У звіті, який суддя готував упродовж майже півроку, він прийшов до висновку, що вбивство Литвиненка в Лондоні було «ймовірно схвалено секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим і також президентом Росії Володимиром Путіним». При цьому суддя виключив, що Литвиненко прийняв радіоактивний полоній-210 випадково або з наміром вчинити самогубство. Вірогідними виконавцями вбивства суд назвав колишніх співробітників ФСБ Олександра Лугового (нині депутат Держдуми) і бізнесмена Дмитра Ковтуна.
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Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. Спершу медики припускали, що він був отруєний високотоксичним талієм, отрутою, проте пізніше з'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з відправленням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненко підмішали в чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненка у ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.
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Британська прокуратура вимагала їх екстрадиції в 2007 році, однак тоді Росія відмовила в цьому.
Показання у справі Литвиненка давала його вдова Марина. Ковтун збирався дати свідчення по відеозв'язку з Москви, проте надалі він відмовився від цього.
У 2013 році Слідчий комітет РФ отримав статус заінтересованої сторони за власною ініціативою.
У липні The Guardian писала, що в матеріалах справи був свідок під псевдонімом D3. Він говорив, що Ковтун розповідав про намір убити Литвиненка. Ці свідчення він дав ще 2006 році, однак до справи їх долучили тільки в 2010 році.