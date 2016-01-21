Вдова екс-співробітника ФСБ Литвиненка попросила Великобританію ввести санкції особисто проти Путіна

Про це вона заявила журналістам біля стін лондонського суду, пише The Guаrgian.

Зокрема, Марина Литвиненко закликала прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона ввести візові обмеження та особисті економічні санкції проти "всіх позначених у справі осіб, не виключаючи Миколу Патрушева і Володимира Путіна".

Текст заяви вдови ФСБшника опублікував в Twitter британський журналіст Стівен Свонн.

Statement by Marina Litvinenko calls for sanctions& travel ban on Putin. pic.twitter.com/oRS44Ms9vA — steve swann (@steveswannBBC) January 21, 2016

Литвиненко також закликала уряд вислати з Великобританії всіх співробітників російських спецслужб.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 січня, суддя сер Роберт Оуен оголосив своє рішення за підсумками публічних слухань у справі про загибель екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. У звіті, який суддя готував упродовж майже півроку, він прийшов до висновку, що вбивство Литвиненка в Лондоні було «ймовірно схвалено секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим і також президентом Росії Володимиром Путіним». При цьому суддя виключив, що Литвиненко прийняв радіоактивний полоній-210 випадково або з наміром вчинити самогубство. Вірогідними виконавцями вбивства суд назвав колишніх співробітників ФСБ Олександра Лугового (нині депутат Держдуми) і бізнесмена Дмитра Ковтуна.

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Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. Спершу медики припускали, що він був отруєний високотоксичним талієм, отрутою, проте пізніше з'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з відправленням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненко підмішали в чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненка у ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.

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Британська прокуратура вимагала їх екстрадиції в 2007 році, однак тоді Росія відмовила в цьому.

Показання у справі Литвиненка давала його вдова Марина. Ковтун збирався дати свідчення по відеозв'язку з Москви, проте надалі він відмовився від цього.

У 2013 році Слідчий комітет РФ отримав статус заінтересованої сторони за власною ініціативою.

У липні The Guardian писала, що в матеріалах справи був свідок під псевдонімом D3. Він говорив, що Ковтун розповідав про намір убити Литвиненка. Ці свідчення він дав ще 2006 році, однак до справи їх долучили тільки в 2010 році.