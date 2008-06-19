Через зростання цін на нафтопродукти Франція отримала 120 мільйонів
14:57, 19 червня 2008Світ
757 0
У мінекономіки кивають на високе споживання
У Франції зростання цін на нафтопродукти призвело у першому півріччі цього року до додаткових бюджетних надходжень у розмірі 120 млн. євро.
Як повідомляє Reuters, такі дані оприлюднили сьогодні міністерства економіки і бюджету Франції у спільному комюніке.
У заяві, зокрема, йдеться, що до непередбачених надходжень до державного бюджету призвело не лише зростання цін на нафту, але й також значне збільшення рівня споживання нафтопродуктів у країні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter