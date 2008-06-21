Наомі Кемпбелл отримала вирок за напад на поліцейських

Британську супермодель Наомі Кемпбелл засудили до 200 годин громадських робіт за напад на двох поліцейських в лондонському аеропорту Хітроу.

Раніше у п`ятницю Кемпбелл визнала себе винною в нападі на правоохоронців.

У квітні цього року 38-річна модель влаштувала скандал на борту літака авіакомпанії British Airways. Вона розсердилася через втрату сумок у новому терміналі Хітроу, який в перші дні зазнавав збоїв у системі обробки багажу. Крім того, вона назвала пілота літака расистом.

Газета.ру