42% росіян згодні, що в їхній країні відбувається "тихий антиконституційний переворот" - опитування

В кінці грудня 2015 року Левада-Центр запитав росіян про їх ставлення до висловлення екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського про те, що в країні відбувається «тихий антиконституційний переворот».

Всього соціологи опитали 1600 громадян. Половину вони просили відповісти на запитання, чи згодні вони з цією думкою в принципі, другий половині опитуваних вони задавали питання, уточнюючи, що автор цього вислову — Ходорковський, передає РБК.

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Повністю питання було сформульоване так: «Чи згодні ви або не згодні з думкою, що останні зміни в російському законодавстві, що захищають високопоставлених корупціонерів у вищому керівництві країни, і посилення переслідувань тих, хто виступає з їх викриттями і критикою, свідчать про тихий «антиконституційний переворот» в країні?».

Значна частина (42%) з тих, кому в питанні не вказували на автора висловлювання, погодилися з цією думкою. 11% сказали, що вони повністю згодні, 31% — «скоріше згодні». 22% не погодилися з цією думкою, ще 36% не змогли відповісти.

Ті ж, кому соціологи продемонстрували, що автором думки є Михайло Ходорковський, виявилися менш лояльні до висловлення. Всього 5% і 26% виявилися згодні з ним. 28% не погодилися з висловом, 41% респондентів не змогли відповісти.

Заява про антиконституційний переворот Ходорковський зробив в ході прес-конференції 9 грудня, після того як стало відомо про поновлення кримінальної справи в його адресу. Виступаючи перед журналістами, Ходорковський в тому числі заявив про «навмисне руйнування правової системи». Доказом цього, за його словами, є той факт, що президент «очолює країну фактично у четвертий раз», президент «отримав можливість призначати і звільняти будь-якого суддю», «парламент в ролі ширми і позбавлений основних бюджетних повноважень», уряд виконує декоративну роль». «Коштами держави президент і його оточення можуть користуватися і користуються практично безконтрольно», — підвів підсумок Ходорковський.

На наступний день після виступу бізнесмена Генеральна прокуратура оголосила, що виявила ознаки екстремізму в цьому виступі: у відомстві визнали, що Ходорковський «публічно закликав до зміни влади в Російській Федерації шляхом революції».

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.

Інтерв'ю Шубіна увійшло в документальний фільм «Таємні багатства Путіна». Сам Путін від участі у фільмі відмовився, зазначає телеканал.

Автор фільму назвав Володимира Путіна — найбагатшою людиною в Європі і одиним з найбагатших в світі. Його статок, за оцінкою автора, оцінюється в 40 мільярдів доларів.