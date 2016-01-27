Колишній керівник РЖД заявив, що без реформ Росії не допоможе жодна ціна на нафту

Екс-глава РЖД Володимир Якунін заявив, що Росії необхідно сконцентруватися на диверсифікації економіки та розвитку галузей, які є передовими в розвинених країнах, повідомляє Газета.ru.

"Заходи мають полягати не у ворожінні стосовно того, якою буде вартість бареля нафти, а вони мають бути зосереджені на виконанні вказівок президента Росії, спрямованих на диверсифікацію нашої економіки", - сказав він.

Якунін підкреслив, що якщо Росія не розвиватиме власну економіку, і ті галузі, "які зараз притаманні розвиненим країнам", то жодна ціна на нафту їй не допоможе.

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Як повідомляв УНІАН, Якунін є давнім соратником Путіна ще з часів так званого "Озерного кооперативу" у Санкт-Петербурзі, з членів якого досі складається найближче оточення Путіна.

У серпні минулого року Якунін пішов у відставку з посади керівника "Російських залізниць".