Колишній керівник РЖД заявив, що без реформ Росії не допоможе жодна ціна на нафту
Якщо Росія не буде розвивати галузі, "які зараз властиві розвиненим країнам", то жодна ціна на нафту їй не допоможе.
Екс-глава РЖД Володимир Якунін заявив, що Росії необхідно сконцентруватися на диверсифікації економіки та розвитку галузей, які є передовими в розвинених країнах, повідомляє Газета.ru.
"Заходи мають полягати не у ворожінні стосовно того, якою буде вартість бареля нафти, а вони мають бути зосереджені на виконанні вказівок президента Росії, спрямованих на диверсифікацію нашої економіки", - сказав він.
Якунін підкреслив, що якщо Росія не розвиватиме власну економіку, і ті галузі, "які зараз притаманні розвиненим країнам", то жодна ціна на нафту їй не допоможе.
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Як повідомляв УНІАН, Якунін є давнім соратником Путіна ще з часів так званого "Озерного кооперативу" у Санкт-Петербурзі, з членів якого досі складається найближче оточення Путіна.
У серпні минулого року Якунін пішов у відставку з посади керівника "Російських залізниць".