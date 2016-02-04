Москва засекретила ім'я загиблого в Сирії військового радника

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про загибель російського військового радника в Сирії, що надійшли напередодні.

Як повідомляє РБК, журналісти запитали його, чи назве Кремль ім'я загиблого.

Пєсков сказав, що ім'я оприлюднено не буде, пояснивши, що у Міноборони є свої міркування на цей рахунок.

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Прес-секретар президента підкреслив, що загиблий радник, як і інші російські військовослужбовці, не брав участь у наземних операціях на території Сирії.

"Вони не беруть участь у наземних операціях, вони консультують, мова йде саме про консультантів і пов'язано це саме з навчанням сирійських колег тією технікою, яка поставляється в Сирії в рамках діючих контрактів", — повідомив Пєсков.

Журналісти також попросили уточнити, де проводиться навчання російськими радниками і наскільки це близько від лінії фронту в Сирії. "Навчання проходить так і там, де визнано за доцільне", — сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії внаслідок мінометного обстрілу з боку ісламістів загинув російський військовий радник.