Зіткнення двох літаків над океаном біля Лос-Анджелеса: ЗМІ дізналися, хто перебував на борту
У двох легкомоторних літаках, що зіткнулися в небі біля Лос-Анджелеса, перебували три літні людини.
Влада виявила журнал, згідно з обліковим записом якого на борту одного з літаків перебували двоє чоловіків у віці 61 і 81 роки, передає РБК з посиланням на CNN.
За попередніми даними, інший лайнер пілотувала 72-річна жінка. Вона повинна була прибути в аеропорт Торранс, однак її літак так і не з'явився.
Рятувальні служби виявили кілька уламків, тіла не були знайдені. Крім того, через темряву рятувальники припинили пошуки.
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Раніше УНІАН повідомляв, що два невеликі літаки зіткнулися над Тихим океаном біля Лос-Анджелеса і впали у воду. У ході пошукових робіт були знайдені кілька уламків і бортовий номер одного.