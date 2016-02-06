Зіткнення двох літаків над океаном біля Лос-Анджелеса: ЗМІ дізналися, хто перебував на борту

Влада виявила журнал, згідно з обліковим записом якого на борту одного з літаків перебували двоє чоловіків у віці 61 і 81 роки, передає РБК з посиланням на CNN.

За попередніми даними, інший лайнер пілотувала 72-річна жінка. Вона повинна була прибути в аеропорт Торранс, однак її літак так і не з'явився.

Рятувальні служби виявили кілька уламків, тіла не були знайдені. Крім того, через темряву рятувальники припинили пошуки.

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Раніше УНІАН повідомляв, що два невеликі літаки зіткнулися над Тихим океаном біля Лос-Анджелеса і впали у воду. У ході пошукових робіт були знайдені кілька уламків і бортовий номер одного.