Воєначальники США, Південної Кореї і Японії обговорять ракетний запуск КНДР

Голова об'єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд відвідає штаб Тихоокеанського командування на Гаваях для обговорення критикованого в світі запуску ракети Пхеньяном. Поки немає даних, чи азіатські колеги Данфорда будуть брати участь у зустрічі особисто або військові чиновники проведуть відеоконференцію по захищених каналах, пише Росбалт.

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Раніше Білий дім не виключив введення нових санкцій проти КНДР.

Радбез ООН також висловив своє і рішуче засудження дії Пхеньяну.