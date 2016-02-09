Воєначальники США, Південної Кореї і Японії обговорять ракетний запуск КНДР
05:45, 09 лютого 2016Світ
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Вищий військовий начальник Сполучених Штатів обговорить з колегами з Південної Кореї і Японії ракетний запуск КНДР, передає Reuters з посиланням на американських чиновників оборонної сфери.
REUTERS
Голова об'єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд відвідає штаб Тихоокеанського командування на Гаваях для обговорення критикованого в світі запуску ракети Пхеньяном. Поки немає даних, чи азіатські колеги Данфорда будуть брати участь у зустрічі особисто або військові чиновники проведуть відеоконференцію по захищених каналах, пише Росбалт.
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