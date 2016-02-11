У Медведєва планують контролювати інтернет-трафік в Росії

Це проект поправок в закони «Про зв'язок» та «Про інформацію, інформаційні технології і захист інформації».

Такий документ існує, підтвердив «Відомостям» чиновник профільного відомства. Про нього знають і працівники кількох великих операторів зв'язку та інтернет-компаній.

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За словами двох співрозмовників «Ведомостей», документ реалізує доручення президента РФ Путіна за підсумками засідання Ради безпеки, що відбулося восени 2014 р. Рада обговорювала підсумки навчань щодо стійкості російського інтернету і питання його автономної роботи: мова йшла про мінімізацію ризиків для рунету в разі його тимчасового відключення від зовнішнього світу при надзвичайних ситуаціях.

У законопроекті Мінкомзв'язку описані кілька способів, які допоможуть органам державної влади стежити за маршрутами інтернет-трафіку по мережах зв'язку. По-перше, міністерство пропонує створити державну систему моніторингу «використання ресурсів глобальної адресації і глобальних ідентифікаторів мережі інтернет (DNS і IP-адрес)».

Ця система також повинна відстежувати роботу критичних елементів інфраструктури рунету, йдеться в записці. В рамках цієї системи буде створений реєстр адрес рунету.

Все це допоможе органам державної влади зрозуміти, як працює російський сегмент інтернету, пояснив «Ведомостям» федеральний чиновник. Зараз у держави такого розуміння немає: через хаотичний розвиток рунет дуже складно влаштований. А потрібно це для того, щоб держава могла захистити рунет від зовнішніх атак, стверджує він.