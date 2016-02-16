Голова Міноборони Молдови назвав Росію головною загрозою нацбезпеці країни

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатол Шалару, передає "ЄвроПравда" з посиланням Newsmaker. Крім того, на його думку, зміцнення позицій РФ в Молдові поставить під загрозу безпеку України і навіть Туреччини.

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Глава міноборони також упевнений, що захистити Молдову від Росії може тільки НАТО, за приєднання до якого він виступає.

"Безпека Молдова не виходить за рамки європейської безпеки. Безпеки Молдови загрожує Російська Федерація. Якщо Росія зміцнить свої позиції в Молдові, буде поставлено під загрозу безпеку України і навіть Туреччини", - сказав міністр

За його словами, у Молдови немає можливості захистити себе в разі агресії, і на цей рахунок не було підписано жодної угоди.

"Ми одні. Ми повинні переглянути цю ситуацію. Ми могли б підписати угоду з НАТО. Але це не відноситься до компетенції міністерства оборони", - поскаржився міністр.

За його словами, незважаючи на те, що він виступає за приєднання до НАТО, в цьому питанні підкориться волі більшості.

"Люди думають, що НАТО означає армію. Проте вступ до НАТО означає в першу чергу економічне приєднання. Північноатлантичний блок не прийме в свої лави країну, з банківської системи якій був вкрадений мільярд. Особисто я за вступ до НАТО. Але якщо у випадку референдуму народ підтримає нейтральний статус, то я підкорюся волі більшості", - запевнив Шалару.

При цьому, на його думку, Молдова не є нейтральною державою. "Юридично ми - нейтральна країна, статус нейтралітету підтверджений в Конституції. Але в реальності наша держава не є нейтральною. Для того, щоб бути нейтральною державою, необхідно вивести російську армію, ліквідувати придністровську армію і отримати повний контроль над всією територією країни", - уточнив міністр оборони.