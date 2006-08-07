Україна посідає 87 місце в міжнародному рейтингу свободи

Україна в міжнародному рейтингу свободи посідає 87 місце, Грузія – 58-е, Вірменія - 79-е, Молдова – 93-є, Киргизстан – 106-е, Росія – 124-е серед 159 країн світу.

Такого висновку дійшли експерти агентства State of World Liberty, що опублікували світовий рейтинг свободи, передає російське інтернет-видання «Взгляд».

На думку експертів, найбільш вільним регіоном світу є Європа, що набрала 70,49 бала, а найбільш вільною країною – Естонія (85,25 бала).

«Світ не вільний», - констатують в своїй доповіді автори дослідження. Вони стверджують, що загальносвітовий індекс свободи становить лише 56,9% зі 100%.

До «десятки» найбільш вільних країн за інтегрованим показником ввійшли Естонія, Ірландія, Канада, Швейцарія, Ісландія, Багамські Острови, Велика Британія, США, Кіпр, Нова Зеландія.

Водночас, Естонія за жодним із параметрів не зайняла першого місця: за економічною свободою вона на 8-й позиції, за управлінськими і податковими показниками – на 6-й, за свободою особи – на 5-й.

Лише на 2 бали відстає від Естонії Ірландія – за показниками економічної свободи і свободи особи країна посідає 3-е і 2-е місця, відповідно. Проте 15-а позиція за управлінськими і податковими показниками перешкодила Ірландії стати лідером рейтингу.

Дослідники зазначають, що серед країн колишнього СРСР «задовільно» полягають справи з рівнем свободи тільки в країнах Балтії – Литва посідає 16-е, а Латвія - 21-е місце. Більше жодна з держав колишнього Союзу не ввійшла навіть до перших 50 країн. У першій сотні опинилися Грузія (58-е місце), Вірменія (79-е), Україна (87-е) і Молдова (93-е). Киргизстан займає 106-у позицію.

Росія в загальному рейтингу свободи посідає 124-е місце, при цьому 119-е місце – за рівнем особистої свободи. Найкраще за все справи в Росії полягають із свободою податків - 75-а позиція.

Найбільш не вільними на території колишнього СРСР визнані Узбекистан, Білорусь і Туркменістан – 152-е, 153-е і 154-е місця, відповідно. «Авторитаризм все ще править в цих країнах, які залишилися радянськими в усьому, окрім назв», - зазначається в доповіді State of World Liberty. Останнє місце в рейтингу (159-е) посіла Північна Корея.

Дослідження агентства State of World Liberty засноване на доповідях The Heritage Foundation, Wall Street Journal, інститутів Frasier, Cato, організації Freedom House, а також на даних організації «Репортери без кордонів». Інтегрований показник свободи оцінювався, виходячи з показників свободи особи, економічної свободи, обсягу відкритого сектора.