Литва може закрити кордон через біженців

Про це заявив віце-міністр внутрішніх справ Литви Ельвінас Янкявічус, повідомляє Delfi.lt

"Що стосується охорони східного кордону - ми готові на різних рівнях, ми можемо і закрити свої кордони. Прикордонники, звичайно, не зможуть зробити це в поодинці, але це міжвідомчий план, приєднаються і поліцейські, співробітники громадської безпеки", - сказав у п'ятницю на засіданні Комітету у закордонних справах (КІД) сейму віце-міністр.

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Згідно з повідомленням, на цьому засіданні обговорювався європейський порядок питань у сфері міграції.

Голова Служби охорони держкордону Литви (СООГЛ) Ренатас Пожела зазначив, що зараз з питань охорони кордону ведеться тісна співпраця з Республікою Білорусь, яка налаштована доброзичливо, складніша ситуація з Росією.