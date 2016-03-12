Керрі заявив про значне зниження рівня насильства в Сирії

"Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що режим (президента Сирії Башара) Асада не може використовувати цей процес у своїх власних цілях, коли інші сторони чесно намагаються дотримуватися його", - сказав Джон Керрі, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСША і Росія домовилися не "сперечатися публічно" про порушення перемир'я у СиріїЗа словами держсекретаря, представники США і Росії сьогодні зустрінуться в Аммані і Женеві для обговорення скарг сирійських опозиційних груп на порушення умов перемир'я.

Напередодні представник держдепартаменту Джон Кірбі заявив, що ракетні удари урядових військ Сирії, жертвами яких регулярно стають мирні жителі, є очевидним порушенням режиму припинення вогню.

Як зазначив Джон Кірбі,у Росії є вплив і особисті стосунки з президентом Сирії Башаром Асадом, і США розраховують, що Москва використовує цей вплив на Дамаск, щоб домогтися припинення вогню.

Угода про припинення військових дій в Сирії, досягнута за посередництва США і Росії офіційно вступила в силу з 00:00 годин за дамаскським часу 27 лютого. З тих пір, як відзначали представники Росії і США, за винятком спорадичних порушень перемир'я в цілому дотримувалася.