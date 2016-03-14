Зниклий в Ємені винищувач ОАЕ розбився

Про виявлення місця падіння літака повідомили місцеві ЗМІ, передає Бі-бі-сі. За словами журналістів, доля екіпажу залишається невідомою. У той же час саудівське телебачення стверджує, що обидва льотчики загинули.

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Також повідомляється, що причиною падіння літака стала технічна несправність. Офіційно міноборони ОАЕ цю інформацію поки не коментує.

Про втрату зв'язку зі своїм літаком військове відомство ОАЕ повідомило вранці 14 березня.

У повідомленнях не уточнюється, про яку модель літака йде мова. На озброєнні ОАЕ є всього два типи винищувачів: американський F-16 і французький Mirage-2000 різних модифікацій. У обох літаків є двомісні варіанти.

ОАЕ бере участь в операції, яка проводиться в Ємені широкою коаліцією арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Коаліція бореться з шиїтськими повстанцями, які скинули близько року тому владу Ємену.