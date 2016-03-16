ІД втратила контроль над 22% територій за 14 місяців - аналітики

07:36, 16 березня 2016
Світ
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Бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" втратили контроль над 22% територій, які перебували під їх контролем у Сирії та Іраку за останні 14 місяців.

REUTERS

Про це йдеться в дослідженні аналітичного агентства IHS.

За підрахунками експертів компанії, ІД втратила за цей же час 40% доходів - переважно від продажу нафти, передає Російська служба ВВС.

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Це сталося внаслідок того, що екстремісти більше не контролюють сирійсько-турецький кордон.

Порівняно з попередньою оцінкою аналітичного агентства, територія, контрольована так званою "Ісламською державою", зменшилася на 8%.

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