На попередніх виборах Трамп виграв у чотирьох штатах та в одному програв

Як повідомляє CNN, 15 березня у п'яти штатах США пройшли праймеріз.

В Огайо перемогу отримав губернатор цього штату Джон Кейсік. Він отримав 953 тис. 846 голосів підтримки (46,8%). Трамп у цьому штаті посів друге місце, набравши 726 тис. 769 голосів підтримки (35,7%).

Сенатор від штату Техас Тед Круз набрав 267 тис. 002 голоси (13,1%), а сенатор від штату Флорида Марко Рубіо - 59 тис. 245 голосів (2,9%).

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У Флориді Трамп набрав 1 млн 075 тис. 094 голоси підтримки (45,8%), на другому місці Рубіо - 635 тис. 024 голоси (27%).

У Круза третє місце - 402 тис. 479 голосів (17,1%), а Кейсік у цьому штаті отримав 158 тис. 955 голосів (17,1%).

У штаті Північна Кароліна Трамп також виграв, набравши 458 тис. 117 голосів (40.2%). Далі йдуть Круз - 418 тис. 628 голосів (36,8%), Кейсік - 144 тис. 289 голосів (12,7%) і Рубіо - 87 тис. 852 голоси (7,7%).

В Іллінойсі перемогу знову отримав Трамп з 548 тис. 528 голосів (38,8%). У Круза 428 тис. 363 голоси (30,3%), Кейсіка - 278 тис. 244 голоси (19,7%), Рубіо - 122 тис. 206 голосів (8,7%).

У штаті Міссурі переміг Трамп з 382 тис. 093 голосами (40,8%). У Круза - 380 тис. 367 голосів (40,6%), Кейсіка - 94 тис. 533 голоси (10,1%), Рубіо - 57 тис. 006 голосів (6,1%).

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбудуться 8 листопада.