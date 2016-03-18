Пентагон відвів Росії перше місце у списку глобальних загроз для США

На перше місце він поставив Росію, далі йдуть Китай, Північна Корея, Іран і міжнародний тероризм, передає РБК з посиланням на сайт військового відомства США.

"Сьогоднішня ситуація в галузі безпеки різко відрізняється від того, що було останні 25 років. Вона вимагає нових підходів", — сказав глава Пентагону.

При цьому він охарактеризував Росію і Китай як двох найбільш небезпечних конкурентів, які розвивають системи озброєнь, що ставлять під загрозу лідерство США в окремих галузях.

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Картер запросив військовий бюджет у розмірі $582,7 млрд, з яких $523,9 млрд складають базовий бюджет, а $58,8 млрд підуть у фонд для здійснення термінових операцій за кордоном.

Раніше генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявляв, що Сполучені Штати планують збільшити оборонний бюджет у 2017 році в чотири рази.