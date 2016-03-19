У США при посадці літака на авіаносець постраждали 8 моряків

Інцидент стався в п'ятницю, 18 березня, на базі в Норфолку в штаті Вірджинія, повідомляє Associated Press з посиланням на ВМС, передає Лента.ру.

Матроси працювали на злітній палубі під час аварії. Вони отримали поранення, коли під час посадки літака E-2C Hawkeye лопнув аерофінішер — трос, що дозволяє повітряному судну гасити швидкість при посадці.

Всі постраждалі знаходяться в стабільному стані, ні в кого небезпечних для життя травм немає. Шість військовослужбовців були доставлені в лікарні в Норфолк і Портсмут, двом надана медична допомога на авіаносці.

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Літак продовжив політ і благополучно повернувся на свою базу. За попередніми даними, він не був пошкоджений, льотчики також не постраждали.

E-2C являє собою двомоторний турбогвинтовий літак з радіолокатором, прикріпленим до верхньої частини фюзеляжу.