Саакашвілі каже, що йому протистоїть "спадщина радянських часів"

Радикальні економічні реформи в «молодих демократіях» неможливі без подолання культурних стереотипів, що залишилися в спадщину з радянських часів, заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ сьогодні на пленарному засіданні «Побудова демократії і ринкової економіки в Чорноморському регіоні» 5-го щорічного саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як повідомили УНІАН у Фонді Віктора Пінчука, який виступає організатором саміту, М.СААКАШВІЛІ відзначив, що впродовж останніх чотирьох років Грузія зробила ривок в економічній і соціальній сфері. Секрет успіхів, за словами М.СААКАШВІЛІ, полягає в радикальних кроках влади. До них Президент Грузії відніс реформування поліції, скорочення урядових структур, радикальну дерегулювання тощо.

Водночас, одним з ключових чинників, які сприяли успіхові реформ, були зміни в культурі і ментальності. Так, за словами Президента Грузії, була подолана сімейність у системі вищої освіти, впроваджено жорсткий підхід до контролю за дотриманням правил дорожнього руху.

Щоправда, ці зміни викликали протидію з боку опозиції, відзначив він. «Певні сили в Грузії не хочуть реформ, вони стверджують, що уряд виступає проти православ`я і традиційних цінностей народу. Але під цими традиційними цінностями вони розуміють корупцію і сімейність, що в нашому розумінні несумісне з демократією. Вони - спадщина радянських часів», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Він висловив упевненість у тому, що без демократії не можна досягнути економічної стабільності в країні. Водночас Президент Грузії визнав, що грузинська влада інколи діє доволі жорсткими методами в реалізації економічних реформ. «Можливо, уряд дуже круто і інколи жорстко реагує на ці речі. Можливо, ми станемо від цього менш популярними. Але для нас головне - побачити позитивні наслідки реформ для країни», - наголосив М.СААКАШВІЛІ.

Як повідомлялося, в Ялті проходить 5-й щорічний саміт міжнародної мережі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) - найбільший і найвпливовіший неурядовий форум з питань України і Європейського союзу. YES створений бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ.